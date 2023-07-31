Москва, 31 июля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы России сорвали попытку ВСУ прорвать оборону на ореховском направлении. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать нашу оборону», — отметил министр, добавив, что подразделения 71-го мотострелкового полка и 810-й бригады морской пехоты проявили самоотверженность и стойкость.

Шойгу поблагодарил российских военнослужащих.

«Такого натиска пока ещё мы за все это время не видели», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее в США заявили о новом этапе наступления ВСУ. По информации телеканала CNN, ВСУ удваивают усилия по прорыву мощной обороны Вооружённых сил России на юге в рамках контрнаступления. В материале отмечается, что украинские силы, похоже, с трудом проводят общевойсковые операции.

Согласно данным на 30 июля российские военные за прошедшие сутки продолжили наступление в направлении Новосёловского в Луганской Народной Республике. По информации Минобороны России, на купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили наступательные действия и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника.