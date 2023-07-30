Москва, 31 июля, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Семилетний мальчик пострадал в результате наезда легкового автомобиля, которым управляла женщина-водитель, на юго-востоке Москвы. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба департамента транспорта города.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на Волгоградском проспекте в районе дома номер 120. По предварительной информации, 28-летняя женщина, управляя легковым автомобилем Volkswagen, совершила наезд на мальчика семи лет.

Уточняется, что в момент наезда ребёнок пересекал проезжую часть улицы по пешеходному переходу. В результате ДТП ребёнок получил травмы и был госпитализирован, информация о его состоянии не сообщается.

Сотрудники ГИБДД по городу устанавливают все причины и обстоятельства аварии. Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты административного расследования.

Ранее ИА Регнум сообщало, что тринадцатилетняя девочка попала в больницу после наезда 24-летнего курьера службы доставки на электровелосипеде в Москве. Сотрудники прокуратуры начали процессуальную проверку, в ходе которой установят все обстоятельства происшествия.

Также сообщалось, что в Сочи 23 июля на пешеходном переходе водитель электросамоката на скорости сбил беременную женщину. От удара она упала на дорогу. По факту ДТП СК начал проверку.