Сочи, Краснодарский край, 28 июля, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Следственный комитет по Краснодарскому краю начал проверку после того, как беременную женщину сбили на электровелосипеде.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Пострадавшая Мадина Саманджия рассказала ИА Регнум, что её вызвали следователи, где сообщили о начале проверки по факту ДТП, в котором её сбил электровелосипедист. По результатам проверки женщину смогут признать потерпевшей.

«Меня вызвали в СК, где сказали, что они начали проверку и по ее результатам меня могут признать потерпевшей. МРТ, мне сказали, что можно не делать, чтобы не навредить моему малышу, так как я на пятом месяце беременности», — рассказала женщина.

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Сбитая электровелосипедом в Сочи беременная женщина рассказала 26 июля главному редактору ИА Регнум, члену СПЧ Марине Ахмедовой подробности произошедшего. Девушка отметила, что, помимо медиков, приехал и полицейский, который забрал юношу 2004 года рождения. Однако связываться с самой Мадиной, получившей травмы, никто потом не стал. Девушка сама ездила в отделения, чтобы выяснить подробности. Оказалось, что и протокол, и описанные в нём события были представлены не совсем достоверно. Когда дело получило огласку, женщину пригласили в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу, в котором сам молодой человек выступал как пострадавший.

ДТП произошло в центре Сочи 17 июля. На кадрах инцидента видна толпа перед пешеходным переходом, ожидающая зелёного света. Когда пешеходы двинулись вперёд, по дороге проехали самокат и велосипед, один из них на всей скорости сбил беременную женщину, которая от удара упала на дорогу. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП. Следователи организовали проверку, расследование поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.