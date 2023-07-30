Москва, 30 июля, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Девочка 13 лет попала в больницу после наезда на неё курьера службы доставки на электровелосипеде в Москве, сообщила 30 июля пресс-служба московской прокуратуры.

Прокуратура Москвы

Курьер 24 лет сбил ребёнка в дворе дома на улице 15-й Парковой. При этом он перемещался в зоне действия дорожного знака «Жилая зона».

«Девочка госпитализирована», — сообщили в ведомстве. Сотрудники прокуратуры начали процессуальную проверку, в ходе которой установят все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, в Сочи 23 июля на пешеходном переходе водитель электросамоката на скорости сбил беременную женщину, упавшую от удара на дорогу. Женщина находится на пятом месяце беременности. По факту ДТП СКР начал проверку.

22 июля в парке Горького в Москве человек на электросамокате сбил ребёнка двух лет. Мальчик получил черепно-мозговую травму.