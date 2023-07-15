Стокгольм, 15 июля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Акция в столице Швеции, проведение которой ранее разрешила полиция страны и на которой планировалось сжечь религиозные книги, состоялась у посольства Израиля 15 июля. Однако сжигать Тору и Библию не стали.

РИА Новости/Евгений Биятов

Всего около здания дипломатической миссии на улице Страндвэген собралось почти полсотни человек, в основном журналисты, сообщил ТАСС.

Организатор акции вынул из сумки зажигалку и Коран.

«Я мусульманин и ничего сжигать не буду», ― сказал он по-шведски, обращаясь к журналистам.

Он подчеркнул, что свобода слова не означает свободу сжигать священные книги. Мужчина добавил, что надо уважать любую религию и жить в мире.

В своей заявке на манифестацию он написал, что это ответ на сожжение Корана возле мечети Стокгольма 28 июня и символическое собрание ради свободы слова.

Ранее официальные лица Израиля выступили с осуждением акции с сожжением Торы и Библии у посольства Израиля. Президент страны Ицхак Герцог считает, что разрешение сжечь священные книги не имеет ничего общего со свободой мнений. Он назвал это актом чистой ненависти и призвал весь мир совместно осудить его. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал такое решение Швеции позорным.

Пресс-секретарь шведской полиции, в свою очередь, уточнил, что выдано разрешение для выражения мнения, а не на «открытое сожжение Торы и Библии» и в этом состоит «важное отличие».

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля стало известно, что полиция Швеции получила ещё три заявки на проведение акций сожжения религиозных книг. Одну из заявок подала женщина, которая хочет как можно скорее сжечь Коран у мечети в Стокгольме. Мужчина пожелал 15 июля уничтожить Тору и Библию у посольства Израиля. А третий гражданин планирует сжечь религиозные тексты 12 июля в городе Хельсингборге.

Разрешение на проведение акции в Хельсингборге на юге Швеции, на которой гражданин планировал сжечь религиозные тексты 12 июля, полиция выдала.

28 июня в Стокгольме разрешили провести демонстрацию с сожжением Корана рядом с мечетью. Ранее городская полиция отказала в проведении акции, обосновав это возможными угрозами в адрес страны и риском терактов. Но организаторы обратились в суд, который признал решение правоохранителей ошибочным.

В первый день Курбан-байрама иммигрант из Ирака сжёг Коран у главной мечети города в центре столицы. Акция вызвала негодование исламских стран — в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства Швеции и потребовали высылки посла королевства из страны.