Донецк, 30 июля, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка попал под массированный обстрел со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 30 июля в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Под массированным обстрелом Куйбышевский район. По предварительной информации, есть пострадавшие», — говорится в публикации.

Мэр добавил, что поступила информация о прямом попадании в дом на Куйбышевской улице.

Кулемзин также призвал жителей максимально ограничить перемещения по улице.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные 28 июля нанесли удар в район площади Дзержинского в Донецке. Взрывная волна частично разрушила сквер и магазины в Ворошиловском районе города. Здание МВД получило повреждения в результате украинского удара по Ворошиловскому району Донецка. По данным властей, ВСУ нанесли удары из РСЗО.

Украинские войска 30 июля обстреляли Климовский район Брянской области. В результате обстрела пострадали две женщины и мужчина. Утром 30 июля Богомаз также сообщил об обстреле села Зерново в Суземском районе. Пострадавших не было, взрыв повредил домовладение.