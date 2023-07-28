Донецк, 28 июля, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Украинские военные 28 июля нанесли удар в район площади Дзержинского в Донецке. По предварительным данным, пострадавших нет.

ИА Регнум Здание МВД в Донецке после обстрела ВСУ

Как сообщило РИА Новости, взрывная волна частично разрушила сквер и магазины в Ворошиловском районе города. В настоящий момент специалисты устраняют последствия обстрела. Перед этим сообщалось об ударе ВСУ по Киевскому району Донецка, вследствие чего погиб мирный житель и ещё трое получили ранения.

Ранее ИА Регнум также сообщало об ударе украинских войск по Донецку — здание МВД ДНР получило повреждения в результате обстрела Ворошиловского района города. Кроме того, в экстренных службах сообщили об обстреле центра Донецка и начавшемся после этого пожаре в многоквартирном жилом доме.