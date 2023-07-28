Донецк, 28 июля, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Здание МВД России по Донецкой народной республике получило повреждения в результате украинского удара по Ворошиловскому району Донецка. В распоряжении ИА Регнум появились кадры с места происшествия.

ИА Регнум

Кроме того, как сообщили в экстренных службах региона, ВСУ обстреляли центр Донецка, начался пожар в многоквартирном жилом доме. Прилёт фиксировались ы в самом центре города.

информация о пострадавших уточняется.

По данным властей, ВСУ нанесли удары из РСЗО.

26 июля при обстреле со стороны украинских военных в Донецке повреждения получила школа № 88 в Кировском районе. Один из снарядов попал прямо на футбольное поле. Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), всего ВСУ по населённому пункту выпустили 17 снарядов калибра 155 мм.