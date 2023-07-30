Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали преступную группу из четырёх человек, совершившую пять разбойных нападений, сообщили 30 июля в пресс-службе МВД РФ. Им предъявили обвинения в пяти эпизодах разбоя с общим ущербом более 19 млн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ведомство сообщило, что сообщники тщательно планировали все преступления. Они находили граждан, у которых имелись крупные суммы денег и в течение нескольких недель наблюдали за ними с помощью радиомаяков.

В определённый момент они проникали в квартиры своих жертв. В других случаях злоумышленники подкарауливали людей в подъезде, распыляли перцовый газ в лицо, иногда избивали дубинками.

При нападениях участники группы использовали парики и маски. Несмотря на эти уловки преступников, правоохранители установили их личности и провели операцию по задержанию.

«При содействии сотрудников регионального управления ФСБ России и Росгвардии подозреваемые были задержаны полицейскими», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По её словам, в гараже одного из задержанных нашли несколько единиц огнестрельного оружия, включая автоматическое, боеприпасы, гранату, взрыватели и детонаторы.

Задержанным предъявили обвинения в пяти эпизодах разбоя с общим ущербом более 19 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля Волк заявила о передаче в суд дела о мошенничестве в отношении семерых москвичей и двоих выходцев с Украины.

Преступная группа в 2021 году совершила 41 эпизод мошенничества в отношении пожилых жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе ветеранов войны. У них выманивали деньги, причём общий материальный ущерб составил более 11 млн рублей.

По данным МВД, за первые полгода ущерб в России от совершенных преступлений составил 284,3 млрд рублей — по сравнению с первым полугодием 2022 г. значение сократилось в два раза.