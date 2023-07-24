Санкт-Петербург, 24 июля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 24 июля завершили расследование уголовного дела о мошенничествах в отношении пожилых людей. Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, суд вынесет приговор семерым местным жителям и двоим приезжим с Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

«54-летний мужчина с двумя находящимися за пределами России сообщниками создал организованную группу, которая в 2021 году совершила 41 эпизод мошенничества. Потерпевшими стали жители Москвы, Петербурга и Ленинградской области в возрасте старше 80 лет. Среди них — жители блокадного Ленинграда, ветераны и участники ВОВ, дети войны, четверо из которых после совершения преступлений скончались», — сообщил Telegram-канал МВД.

Волк отметила, что потерпевшим звонили из расположенных на Украине кол-центров и убеждали, что их родственники стал виновниками ДТП, а затем требовали передать деньги за якобы невозбуждение уголовного дела.

«Общий материальный ущерб составил более 11 млн рублей. По ходатайству следователя судом наложен арест на денежные средства, банковские счета и автомобили обвиняемых», — добавила представитель МВД.

Суд рассмотрит в отношении задержанных уголовное дело о мошенничестве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Петербурге осудили банду телефонных мошенников с Украины. В 2020 году полицейские задержали четверых посредников и одного из организаторов преступной группы. Они сформировали на территории Украины кол-центр и обзванивали россиян, в основном пенсионеров, чтобы сообщить о мнимых компенсационных и льготных выплатах. После этого мошенники сообщали, что, чтобы их получить, необходимо оплатить налог по указанным реквизитам. Средства уходили на счета преступников. Их конвертировали в криптовалюту, а наличные передавали на Украину.

Ещё одна пенсионерка в Санкт-Петербурге стала жертвой мошенников. Она выбросила в окно 800 тыс. рублей, чтобы «задержать» преступника по кличке Хрипатый. Женщину заверили, что она должна скинуть деньги из окна, чтобы «преступника» задержали с поличным. Так ей рассказал по телефону представившийся полицейским мужчина. Он убедил пенсионерку, что после этого деньги ей обязательно вернут. Полицейские приняли заявление пострадавшей женщины.