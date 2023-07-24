Москва, 24 июля, 2023, 09:37 — ИА Регнум. В ночь на 24 июня украинские войска попытались произвести террористическую атаку с использованием 17 беспилотников на Крым, которую пресекли российские средства ПВО и РЭБ. Об этом 24 июля сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семнадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 дронов из этого числа удалось подавить системами РЭБ, 11 беспилотников упали в Чёрное море и ещё три — на территории Крыма. Ещё три БПЛА сбили силы ПВО, в результате попытки террористической атаки со стороны Киева никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что в ночь на 24 июля Киев попытался осуществить атаку с использованием дронов на полуостров. Он уточнил, что один БПЛА нанёс удар по складу боеприпасов в Джанкойском районе.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаках беспилотников по двум нежилым зданиям в городе. Он подчеркнул, что в результате этого никто не пострадал и нет серьёзных повреждений.

Позднее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров косвенно подтвердил факт атаки дронами ВСУ по Крыму и Москве.