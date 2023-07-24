Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки беспилотников Киева на Крым
Москва, 24 июля, 2023, 09:37 — ИА Регнум. В ночь на 24 июня украинские войска попытались произвести террористическую атаку с использованием 17 беспилотников на Крым, которую пресекли российские средства ПВО и РЭБ. Об этом 24 июля сообщило Министерство обороны России.
«В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семнадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 14 дронов из этого числа удалось подавить системами РЭБ, 11 беспилотников упали в Чёрное море и ещё три — на территории Крыма. Ещё три БПЛА сбили силы ПВО, в результате попытки террористической атаки со стороны Киева никто не пострадал.
Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что в ночь на 24 июля Киев попытался осуществить атаку с использованием дронов на полуостров. Он уточнил, что один БПЛА нанёс удар по складу боеприпасов в Джанкойском районе.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаках беспилотников по двум нежилым зданиям в городе. Он подчеркнул, что в результате этого никто не пострадал и нет серьёзных повреждений.
Позднее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров косвенно подтвердил факт атаки дронами ВСУ по Крыму и Москве.