Сочи, Краснодарский край, 29 июля, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Шторм в Сочи нанёс одному из пляжей ущерб, который предварительно оценили в один миллион рублей, сообщил 29 июля РЕН-ТВ.

Jens Büttner/Global Look Press

Как рассказал директор городского пляжа Михаил, 27–28 июля на море был сильный шторм — примерно пять-шесть баллов.

«[Волной] было вынесено много имущества. Наша подготовка к шторму особо не помогла», — сказал Михаил. В море унесло четыре раздевалки, три навеса от тени, пляжные дорожки.

В ночь на 28 июля на море была самая большая волна, которой и унесло имущество в море. На пляже дежурили 15 человек, чтобы эвакуировать всё имущество в экстренной ситуации.

«Примерно на миллион рублей», — ответил директор пляжа на вопрос о сумме ущерба.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3822864" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры последствий шторма в сочи

Как сообщало ИА Регнум, городские власти закрыли в Сочи пляжи на фоне штормового предупреждения. Несмотря на это, отдыхающие зачастую не соблюдают мер безопасности.

Ранее сегодня, 29 июля, в море унесло мальчика на одном из сочинских пляжей. Ребёнка удалось спасти благодаря оперативным действиям спасателей и отдыхающих.

Накануне, 28 июля, на пляже у Красного штурма в Сочи погибла девушка, купаясь во время шторма.