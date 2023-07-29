Сочи, Краснодарский край, 29 июля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Во время шторма в Сочи вечером 28 июля погибла девушка. Об этом 29 июля сообщил местный Telegram-канал «ЧП Сочи».

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации источника, девушка пошла купаться во время шторма на диком пляже у остановки Красного штурма около 18:00 (совпадает с мск) и захлебнулась.

Отмечается, что очевидцы сразу сообщили об этом спасателям, которые были на месте уже в 18:20, однако жизнь девушки спасти не удалось.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, в региональном следственном управлении СК подтвердили информацию о гибели девушки.

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Как сообщало ИА Регнум, 28 июля в Сочи из-за штормового предупреждения закрыли все пляжи. Спасатели рекомендовали жителям и гостям города соблюдать необходимые меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды.

Позднее в Сочи спасли ребёнка, которого унесло огромной волной в море во время шторма. Спасателям удалось извлечь мальчика из воды целым и невредимым.