В Сочи спасли ребёнка, которого волной смыло в море
Сочи, Краснодарский край, 29 июля, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Ребёнка, которого огромной волной унесло в море во время шторма в Сочи, спасли, сообщил 29 июля Telegram-канал «ЧП Сочи».
Мальчика волной унесло далеко от берега, и сам он вернуться на сушу не мог из-за шторма. Ребёнка бросились спасать, на место ЧП прибыли медики.
«Благодаря слаженной работе спасателей и отдыхающих ребёнка удалось достать из воды целым и невредимым и на всякий случай ребёнка передали медикам», — сообщил канал.
Как сообщало ИА Регнум, в Сочи действует штормовое предупреждение, объявленное 28 июля. В городе закрыли пляжи. Местные власти объявили, что на участке Магри — Весёлое есть риск формирования смерчей в Чёрном море.
Утром 28 июля в городе Туапсе зафиксировали серию смерчей в море в трёх километрах от берега.
15 июля в Туапсинском районе река смыла пешеходный мост в посёлке Новомихайловском. В этом районе подтопило десятки придомовых территорий.