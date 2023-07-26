Сочи, Краснодарский край, 28 июля, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Гостям и жителям Сочи в ближайшие два дня не удастся искупаться в море. Пляжи в курортном городе закрыли из-за штормового предупреждения. Об этом 28 июля сообщил городской департамент курортов, туризма и потребительской сферы.

«Пляжные территории закрыты! Купание ограничено», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что со второй половины ночи 28 июля и до конца суток 29 июля на участке Магри — Весёлое имеется опасность формирования смерчей на море. Волнение моря 4-5 баллов.

Из-за неблагоприятных погодных условий все городские оперативные, коммунальные, дорожные службы, аварийно-спасательные формирования работают работают в усиленном режиме. Спасатели призвали жителей и гостей Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.

Кроме того, по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского, организовали оповещение населения, патрулирование пляжей, мест отдыха на берегах рек и водоёмов.

По данным синоптиков, на территории Кубани c 27 по 29 июля ожидается сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 28м/с. На реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъёмы уровней воды. Также на этом участке имеется опасность формирования смерчей над морем.

Как сообщало ИА Регнум, в Сочи 13 июля пляжи, работу которых местные власти приостановили из-за ливневых дождей и риска возникновения смерчей, вновь открылись для посещения. Места для отдыха после дара стихии расчистили от мусора.

В ночь на 9 июля на курорте выпало около 80 мм осадков. В городе закрыли все пляжи, туристам рекомендовали временно отказаться от отдыха у воды. Штормовое предупреждение объявили до 11 июля. Также горожан предупредили о вероятности формирования смерчей над морем.