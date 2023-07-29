Киев, 29 июля, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Украинским шахматистам рекомендовали воздержаться от рукопожатий с российскими и белорусскими оппонентами на международных соревнованиях. 29 июля стало известно, что такие рекомендации опубликовали в профиле Федерации шахмат Украины в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, запрещён на территории России).

Oleksandr Rupeta/Global Look Press

Руководство организации посоветовало украинским шахматистам не жать руки, не делать совместные фотографии и не общаться с представителями России и Белоруссии. Вместе с тем, им в общем рекомендовали не делать ничего, что «может навредить имиджу Украины». Кубок мира по шахматам состоится в Баку в период с 30 июля по 24 августа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира в Милане. Схватка закончилась победой украинки, однако она вместо рукопожатия направила саблю в сторону российской спортсменки. По правилам, если соперники не жмут руки, поединок считается незавершённым. После этого Харлан получила чёрную карту, её дисквалифицируют на срок до двух месяцев. Как рассказал глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов, по регламенту при получении чёрной карты спортсмена не только дисквалифицируют, но и исключают из соревнований до конца турнира.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ украинской фехтовальщицы пожать руку россиянке наглым нарушением регламента и хамским поведением. Дипломат отметила, что не стоит путать наглость с отстаиванием точки зрения и прямолинейностью, и что всегда можно проявить гражданскую позицию, не оставаясь при этом наглым хамом. Позднее Международная федерация фехтования (FIE) заявила о намерении изменить регламент соревнований в части рукопожатий по окончании поединков после произошедшего инцидента.