Рим, 29 июля, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Международная федерация фехтования (FIE) намерена изменить регламент проведения соревнований в части рукопожатий по окончании поединков после инцидента с украинской саблисткой Ольгой Харлан, сообщила итальянская газета La Repubblica.

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«Традиционное рукопожатие в конце поединка будет заменено приветствием на расстоянии», — говорится в материале газеты.

Харлан отказалась пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира в Милане 27 июля. Схватка закончилась победой украинки, однако она вместо рукопожатия направила саблю в сторону российской спортсменки. По правилам Международной федерации фехтования (FIE), после поединка спортсмены должны отсалютовать друг другу и пожать руку. В случае, если кто-то отказывается от рукопожатия, поединок считается незаконченным. После инцидента Смирнова обратилась к судьям и осталась на месте проведения соревнований. Она провела на дорожке более 50 минут, ожидая соперницу, однако та так и не вышла.

После этого Харлан получила чёрную карту, её дисквалифицируют на срок до двух месяцев.

Комментируя инцидент, глава МОК Томас Бах призвал международные федерации с необходимой степенью чуткости относиться к ситуациям, связанным с украинскими и российскими спортсменами, и заявил о солидарности организации с Киевом. Бах даже написал письмо украинской саблистке, в котором гарантировал спортсменке участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. В свою очередь глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК начал действовать в интересах украинских спортсменов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ украинской фехтовальщицы Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой наглым нарушением регламента.