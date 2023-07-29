Туапсе, Краснодарский край, 29 июля, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Утром 29 июля в Туапсе зафиксировали серию смерчей в Чёрном море примерно в трёх километрах от берега. Об этом 29 июля сообщил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Telegram-канале.

Liu Xiaodong/Global Look Press

Отмечается, что серию смерчей наблюдали в период с 05:40 до 06:20 мск над морем в юго-западном направлении от скалы Киселёвой на расстоянии более трёх км от берега.

«Серия смерчей (опасных метеорологических явлений), двигалась в северо-восточном направлении, разрушилась над морем», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля в Сочи из-за объявленного штормового предупреждения закрыли все пляжи. Метеорологи также предупредили об опасности формирования смерчей на море.