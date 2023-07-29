Москва, 29 июля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Российские войска продолжили наступательные действия в районе Куземовки на купянском направлении и заняли более выгодные позиции. Об этом 29 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск продолжали наступательные действия в районе населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные позиции», — сказал он.

Военный указал, что авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям украинских войск у Синьковки, Тимковки, Берестового в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР.

Конашенков уточнил, что потери противника составили до 20 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-20.

«Также, в районе населённого пункта Дружелюбовка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля Конашенков рассказал, что подразделения российской группировки «Запад» продолжили наступление на купянском направлении. В ходе этого им удалось занять более выгодные позиции западнее Куземовки.

Позднее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко написал, что у медиков ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях наблюдается дефицит патолого-анатомических мешков для тел погибших военных. По словам эксперта, в медучреждениях на Украине также образовалась нехватка формальдегида и жидкого азота.