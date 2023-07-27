Москва, 27 июля, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Минобороны России сообщило о наступательных действиях подразделений группировки «Запад» на купянском направлении, занятии более выгодных позиций. Об этом в ходе брифинга 27 июля заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Штурмовые отряды 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск, продолжая наступательные действия западнее населенного пункта Куземовка (ЛНР), заняли более выгодные позиции», — уточнил Конашенков.

Он отметил, что российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка в Харьковской области, Стельмаховка и Новоселовское в ЛНР.

Потери противника на этом направлении составили более 35 украинских военнослужащих. Также российские военные ликвидировали три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу Д-20, а также САУ «Гвоздика» ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский заявил, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс два удара по скоплению живой силы и технике 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ на купянском направлении. Кроме того, танки и гаубицы Вооружённых сил России атаковали позиции подразделений 32-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Стельмаховка.