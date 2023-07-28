Луганск, 28 июля, 2023, 10:16 — ИА Регнум. У медиков украинских войск на купянском и краснолиманском направлениях наблюдается нехватка патолого-анатомических мешков для тел погибших военных. Об этом 28 июля сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

EDUARD KORNIYENKO/URA. RU/TASS

«Начальники украинских медицинских служб подразделений, несущих службу на купянском и краснолиманском направлениях, начали массово писать докладные записки на вышестоящее командование о нехватке мешков, предназначенных для транспортировки и хранения тел погибших военнослужащих», — написал он.

Эксперт уточнил, что также в украинских медучреждениях, включая отделения судебно-медицинской экспертизы, образовался дефицит формальдегида и жидкого азота.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что армия России продвинулась на краснолиманском направлении до 12 км по фронту и на 3 км вглубь украинской обороны. Он уточнил, что за сутки ВСУ потеряли на краснолиманском направлении до 185 военных, три бронемашины, три пикапа, две гаубицы и САУ.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что украинская армия во время последней попытки наступления в Запорожской области понесла большие потери. По его данным, в ходе этих боёв противник потерял свыше 200 военнослужащих и много военной техники.