Брюссель, 29 июля, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Европейский союз никогда не признает государственный переворот в Нигере и требует незамедлительно освободить президента африканской страны Мохамеда Базума. Об этом говорится в заявлении глав евродипломатии Жозепа Борреля, которое 29 июля опубликовали на сайте внешнеполитической службы сообщества.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Европейский союз не признаёт и не будет признавать власть, возникшую в результате путча в Нигере», — отмечается в сообщении.

Боррель уточнил, что президента Нигера Базума избрали в ходе демократических выборов, а потому он является единственным легитимным главой государства.

«Он должен быть освобождён безоговорочно и без промедления», — добавляется в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля гвардия президента Нигера задержала президента страны. Устроившие путч военные объявили комендантский час и закрыли государственную границу.

Позднее командование армии Нигера объявило о солидарности с мятежниками. Военные объяснили это стремлением предотвратить кровопролитие и сохранить неприкосновенность главы государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 июля осудил переворот в Нигере как неконституционное деяние. Глава МИД подчеркнул, что в республике нужно восстановить конституционный порядок.

После этого руководство Афросоюза потребовало восстановить конституционную власть в Нигере в течение двух недель. Также блок осудил попытку госпереворота стране.