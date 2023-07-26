Ниамей, 26 июля, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Попытка государственного переворота произошла в Нигере, где президента Мохамеда Базума после неудачных переговоров задержала его же гвардия, сообщила 26 июля La Croix

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Офис президента рассказал, что отдельные охранники начали мятеж, тщетно пытаясь заручиться поддержкой Национальных вооруженных сил и Национальной гвардии.

При этом ряд СМИ отметил, что гвардию возглавляет генерал Омар Тчиани, который находился на посту ещё при предыдущем президенте Нигера Махамаду Иссуфу. Новый глава государства оставил генерала в должности после прихода к власти. Некоторые источники отметили, что в последние дни Базум рассматривал возможность отправить генерала в отставку.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) осудило попытку государственного переворота в Нигере и призвало к немедленному освобождению избранного президента. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также осудил любую попытку дестабилизировать демократию и угрожать стабильности Нигера.

С момента обретения независимости в 1960 году в Нигере произошло четыре госпереворота: первый в апреле 1974 года против президента Диори Хамани, последний в феврале 2010 года. Тогда свергли президента Мамаду Танджу. В конце марта 2021 года правительство объявило об аресте нескольких человек после предполагаемой попытки государственного переворота. За два дня до этого президент Мохамед Базум принял присягу.