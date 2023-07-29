Москва, 29 июля, 2023, 13:58 — ИА Регнум. В Театре им. Моссовета в Москве завершилась церемония прощания с советской и российской актрисой, народной артисткой РСФСР Ниной Дробышевой.

Кадр из х/ф «Пять углов». 1989. СССР Нина Дробышева

На прощании с артисткой присутствовали её коллеги и родные, также проститься с ней пришли её поклонники. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в столице.

Как сообщало ИА Регнум, старейшая актриса Театра им. Моссовета Нина Дробышева скончалась 27 июля на 85-м году жизни. В пресс-службе театра уточнили, что артистка ушла их жизни после продолжительной болезни.

Дробышева родилась в июле 1939 года в Ленинграде. Она окончила театральную студию при Ленинградском ТЮЗе в 1958 году, после чего стала служить в нём. С 1962 года играла в Театре имени Моссовета, наиболее известна по исполнению роли Эдит Пиаф в спектакле Бориса Щедрина. Также актриса исполнила роли в ряде кинофильмов, включая такие картины, как «Два капитана» (1955), «Отцы и дети» (1958), «Улица полна неожиданностей» (1957) и «Чистое небо» (1961).