Москва, 27 июля, 2023, 19:35 — ИА Регнум. В пресс-службе Театра Моссовета сообщили о смерти старейшей актрисы театра Нины Дробышевой. 27 июля она скончалась на 85-м году жизни.

Артем Геодакян/ТАСС Нина Дробышева

«Сегодня ночью после продолжительной борьбы с болезнью умерла Нина Дробышева», — процитировало ТАСС представительницу театра.

В учреждении заявили, что масштаб таланта Дробышевой невозможно переоценить, а её работы на «моссоветовской» сцене стали легендами и вошли в отечественную театральную историю.

Художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли, занявший эту должность в 2020 году, с сожалением рассказал ИА Регнум, что так и не успел поработать с Дробышевой. По словам режиссёра, актриса последние три года тяжело болела, поэтому уже не играла в постановках. Марчелли признался, что не знал, чем именно болела актриса и от чего скончалась, и назвал её смерть большой утратой.

Нина Дробышева родилась в 1939 году в Ленинграде. Окончила театральную студию при Ленинградском ТЮЗе, начала играть в нём в 1958 году. С 1962 года служила в Театре имени Моссовета, наиболее известна в том числе ролью Эдит Пиаф в спектакле Бориса Щедрина. В кино прославилась благодаря роли Саши Львовой в фильме «Чистое небо».

Дважды была замужем. Имела почётные звания заслуженного и народного артиста РСФСР, награду орден Почёта за заслуги в развитии культуры и искусства.