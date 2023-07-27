Москва, 27 июля, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Умерла народная артистка России, старейшая актриса Театра Моссовета Нина Дробышева. Она скончалась 27 июля на 85-м году жизни, о причинах не сообщается.

Александр Лыскин/РИА Новости Заслуженная артистка РСФСР Нина Дробышева

«Ночью не стало уникальной творческой личности Нины Ивановны Дробышевой. Масштаб её таланта невозможно переоценить. Работы Нины Ивановны на моссоветовской сцене стали легендами и вошли в историю отечественного театра», — сообщил театр в своём Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что героини Дробышевой навсегда стали частью «золотого фонда» кино. Театр выразил соболезнования родным и близким актрисы.

«О прощании будет сообщено отдельно», — говорится в сообщении.

Нина Дробышева родилась в 1939 году в Ленинграде. Окончила театральную студию при Ленинградском ТЮЗе, начала играть в нём в 1958 году. С 1962 года служила в Театре имени Моссовета, наиболее известна в том числе ролью Эдит Пиаф в спектакле Бориса Щедрина. В кино прославилась благодаря роли Саши Львовой в фильме «Чистое небо». Дважды была замужем. Имела почётные звания заслуженного и народного артистов РСФСР, награду орден Почёта за заслуги в развитии культуры и искусства.