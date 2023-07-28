Москва, 28 июля, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) начало действовать в интересах спортсменов с Украины. Об этом 28 июля написал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в Telegram-канале, комментируя заявление главы МОК Томаса Баха об отказе украинской фехтовальщицы Ольги Харлан от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой после поединка на чемпионате мира в Милане.

Peter Kneffel/dpa/ТАСС

Комментируя инцидент, Бах призвал международные федерации «с необходимой степенью чуткости» относиться к ситуациям, связанным с украинскими и российскими спортсменами, и заявил о солидарности МОК с Киевом.

«Рассматриваемое заявление свидетельствует о том, что МОК определил для себя и принял сторону политического конфликта, начал действовать в интересах этой стороны, уже открыто раздавая предписания участникам олимпийского движения: чьи права защищать, а чьи — «отложить до подходящего момента». Олимпизм официально делают инструментом, управляемым извне в интересах геополитического заказа на нейтрализацию наших граждан и организаций в спорте», — написал Поздняков.

Он отметил, что вчерашнее заявление главы МОК по поводу дисквалификации украинской саблистки в соответствии с правилами Международной федерации фехтования (FIE) показало всю двуличность рекомендаций, критериев и параметров этой организации и также показало её истинное отношение к происходящему в спортивном мире.

Глава ОКР уточнил, что это также наглядно продемонстрировало отношение, с которым любой из российских спортсменов столкнётся на международных состязаниях после всех отсевов по национальному признаку.

Он указал, что в этой новой объективной реальности оправдываются и поощряются любые антироссийские демарши, а для всего остального применяются рекомендации и санкции.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан пригрозила саблей вместо рукопожатия российской спортсменке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира в Милане. По правилам FIE после схватки спортсмены должны отсалютовать друг другу и пожать руку, в противном случае поединок считается незавершённым.

Позднее стало известно, что Харлан за этот инцидент получила чёрную карту. Украинскую спортсменку дисквалифицируют на срок до двух месяцев.