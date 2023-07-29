Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 30 июля примет участие в главном параде ВМФ в Финском заливе в Санкт-Петербурге, сообщил 29 июля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Юрий Смитюк/ТАСС Генеральная репетиция военно-морского парада в честь Дня ВМФ во Владивостоке

«Завтра Путин примет участие в главном военно-морском параде — и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы», — заявил Песков.

В торжественном мероприятии примут участие лидеры четырёх африканских стран, находящихся в Санкт-Петербурге после саммита Россия — Африка.

Также Песков заявил, что Путин 30 июля встретится с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре и временным президентом Мали Ассими Гоитой.

День Военно-Морского флота России празднуют ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году — 30 июля. На территориях базирования Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии проходят военные парады и военно-спортивные состязания.

Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге. В нём участвуют моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

В Санкт-Петербурге 28 июля завершился двухдневный второй саммит Россия — Африка. Путин принял участие в пленарном заседании, провёл ряд двусторонних встреч с лидерами африканских стран.

Президент провёл вечерние встречи с президентами Сенегала, Камеруна и ЦАР Макки Саллом, Полем Бийя и Фостеном Туадерой. Также Путин встретился с председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом Менфи.

Вечером Путин принял участие в переговорах по Украине с лидерами стран — участниц миссии Африки по урегулированию украинского конфликта. Также в них участвовал председатель Африканского союза Азали Ассумани.

По итогам саммита Россия — Африка участники мероприятия приняли декларацию о намерении выступать против незаконных санкций.