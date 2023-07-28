Санкт-Петербург, 28 июля, 2023, 20:46 — ИА Регнум. Главы государств и правительств, участвующие в саммите Россия — Африка, по результатам встреч и переговоров приняли декларацию, в которой в том числе договорились выступать против санкций. Текст документа 28 июля опубликовали на сайте Кремля.

Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

«Выступать против применения нелегитимных односторонних ограничительных мер, включая вторичные, а также практики заморозки суверенных золотовалютных резервов», — говорится в декларации.

Участники саммита также пришли к соглашению, что неприемлем шантаж и другие меры давления на руководство стран для принуждения их поддерживать экономические ограничения. Кроме того, они договорились координировать действия в Совбезе ООН по смягчению и отмене санкций, действующих против африканских государств.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе пленарной сессии саммита Россия ― Африка российский лидер Владимир Путин указал на то, что у его участников близкие позиции по многим вопросам. Он отметил, что Россия и африканские государства вместе выступают против навязывания климатических ограничений, использования темы защиты прав человека и гендерной повестки для неблаговидных политических целей. Президент также заявил, что Россия и страны Африки не приемлют односторонние санкции и ограничительные меры против государств.