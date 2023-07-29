Мелитополь, 29 июля, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Ударом по зданию СБУ в Службы безопасности Украины (СБУ) уничтожило десятки украинских офицеров. Об этом 29 июля сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

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«После обстрела Таганрога боевиками ВСУ в Днепропетровске ракетным ударом уничтожено здание управления СБУ», — написал он.

Рогов уточнил второй удар был нанесён по расположенному около управления СБУ здания, где располагался центр принятия решений разведки и координации с большим количеством иностранных специалистов.

«Ракета прошила здание до самого подвала, под завалами погибли десятки офицеров», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля в центре Таганрога прогремел взрыв. В результате атаки ВСУ в городе пострадали 16 человек, десять из них госпитализировали. Один человек пребывает в тяжелом состоянии.

Сильнее всего от взрыва пострадало здание Таганрогского художественного музея, также повреждения получили близлежащие постройки, выбило рамы в окнах и балконах расположенного рядом трёхэтажного жилого дома.

Минобороны России назвало происшествие очередным терактом Киева. В оборонном ведомстве рассказали, что украинская армия ударила переоборудованной ракетой С-200 по жилому сектору Таганрога. Ракету удалось сбить в воздухе, однако её осколки упали на центр города.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев использует излюбленную тактику ударов по гражданским объектам. Он подчеркнул, что украинские власти используют её с 2014 года — с момента начала ударов по мирным объектам в Донбассе.