В центре Таганрога, предположительно, взорвалась ракета, заявил губернатор
Таганрог, Ростовская область, 28 июля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. В центре Таганрога прогремел взрыв, предположительно, ракеты. Об этом 28 июля сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.
«В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе «Чехов сад» взорвалась предположительно ракета», — написал он.
Губернатор региона утончил, что на месте взрыва работают сотрудники спасательных служб, и подчеркнул, что в результате инцидента никто не погиб, пострадали несколько человек, к которым выехали бригады скорой помощи.
По его словам, из-за разбившихся стёкол легко ранены четыре человека. Данные об ущербе уточняются.
Как сообщало ИА Регнум, ранее жители Таганрога сообщили о сильном взрыве в городе. По их данным, он прогремел в районе аквапарка на улице Адмирала Крюйса. На кадрах с места взрыва виден столб дыма, поднимающийся в небо, а на его месте образовалась воронка.