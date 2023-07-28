Таганрог, Ростовская область, 28 июля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. В центре Таганрога прогремел взрыв, предположительно, ракеты. Об этом 28 июля сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

Telegram-канал Губернатора Ростовской области

«В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе «Чехов сад» взорвалась предположительно ракета», — написал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3822653" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В центре Таганрога у ресторана «Чехов сад» взорвалась, предположительно, ракета, сообщил губернатор Ростовской области

Губернатор региона утончил, что на месте взрыва работают сотрудники спасательных служб, и подчеркнул, что в результате инцидента никто не погиб, пострадали несколько человек, к которым выехали бригады скорой помощи.

По его словам, из-за разбившихся стёкол легко ранены четыре человека. Данные об ущербе уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее жители Таганрога сообщили о сильном взрыве в городе. По их данным, он прогремел в районе аквапарка на улице Адмирала Крюйса. На кадрах с места взрыва виден столб дыма, поднимающийся в небо, а на его месте образовалась воронка.