Сеул, 29 июля, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Южной Кореи и США провели совместные учения с пусками ракет на полигоне на западе Республики Кореи. Об этом сообщило командование ВВС Соединённых Штатов Америки на Тихом океане.

Defense Ministry/Global Look Press

Уточняется, что манёвры с участием истребителей F-35A и F-16 прошли 28 июля на фоне пусков баллистических ракет КНДР в начале недели. Их целью стало улучшение слаженности в работе.

«Подобные мероприятия демонстрируют постоянную совместимость ВВС Республики Корея и ВВС США, а также демонстрируют нашу способность при необходимости предоставлять командирам быстрые и гибкие варианты реагирования», ― говорится в сообщении американских военных.

Также отмечается, что подобные учения необходимы для поддержания совместной готовности и служат фактором сдерживания при обороне Корейского полуострова.

Пятидневные манёвры в рамках программы Buddy Squadron начались в 24 июля в 17-м истребительном авиакрыле, базирующемся в городе Чхончжу, в 112 км от Сеула. Отмечается, что F-35A в учениях были задействованы впервые.

Как сообщало ИА Регнум, Северная Корея провела пуск крылатых ракет в сторону Жёлтого моря ранним утром 22 июля. Военные ведомства США и Южной Кореи приступили к анализу ситуации для определения характеристик запущенных ракет.

В середине июля Япония, Южная Корея и США отработали действия на случай ракетного пуска со стороны КНДР. Совместные учения страны провели в международных водах Японского моря. В манёврах с каждой стороны участвовали по одному эсминцу. Каждый из кораблей оснащён американской многофункциональной боевой системой Aegis.