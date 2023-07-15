Сеул, 16 июля, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Япония, Южная Корея и Соединённые Штаты Америки отработали действия на случай ракетного пуска со стороны КНДР. Совместные учения страны провели 15 июля в международных водах Японского моря. Об этом заявили южнокорейские военно-морские силы, сообщило агентство «Рёнхап».

Иван Шилов ИА Регнум

В манёврах с каждой стороны участвовали по одному эсминцу. Каждый из кораблей оснащён американской многофункциональной боевой системой Aegis.

По сценарию учений, Северная Корея провела новый пуск баллистической ракеты. В ходе манёвров японские, корейские и американские военные отработали захват и слежение за целью, а также обмен данными и их анализ.

Аналогичные совместные военно-морские учения три страны провели в феврале. Они прошли после запуска северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты 18 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля Северная Корея запустила в сторону Японского моря межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно на экстренной пресс-конференции в Токио заявил, что ракета находилась в воздухе 74 минуты и упала в 250 км от Хоккайдо вне пределов исключительной экономической зоны страны в Японском море. Мацуно добавил, что никакого ущерба в связи с пуском ракеты не зафиксировали.

Северокорейские власти 13 июля заявили, что военные провели испытательный пуск МБР «Хвасон-18» с двигателем на твёрдом топливе. По данным Пхеньяна, ракета пролетела 1001 км и упала в Японское море.

На следующий день британское постоянное представительство при ООН заявило о созыве СБ ООН заседания по факту ракетного пуска с территории Северной Кореи.

14 июля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что, согласно сообщению ООН, запущенная 12 июля Северной Кореей ракета упала в исключительной экономической зоне России. Она добавила, что в Пхеньяне не комментировали это утверждение ООН. Российский дипломат заявила, что подтверждающих данных пока нет.

Правительство Японии выразило протест властям Северной Кореи из-за запуска ракеты.

С начала года это 12-й подобный пуск, предыдущий был 15 июня.