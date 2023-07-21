Пхеньян, 22 июля, 2023, 02:00 — ИА Регнум. Ранним утром 22 июля КНДР выпустила нескольких крылатых ракет в сторону Жёлтого моря. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Ракеты были запущены около 04:00 по местному времени (22:00 мск 21 июля).

Издание отмечает, что военные ведомства США и Южной Кореи анализируют ситуацию для определения характеристик запущенных ракет.

Как сообщало ИА Регнум, КНДР 18 июля, вероятно, запустила баллистическую ракету. Об этом заявили в береговой охране Японии.

Предположительно, был произведён пуск двух баллистических ракет.

Ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

13 июля проведение испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе подтвердили власти Северной Кореи. Ракета пролетела 1001 км, после чего упала в Японское море. В японском минобороны утверждают, что запущенная ракета при обычной траектории полёта могла бы достичь любой точки на территории США.