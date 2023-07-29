Москва, 29 июля, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Специалисты российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) изучили захваченную в зоне спецоперации технику НАТО. Об этом 29 июля рассказал информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

Источник сообщил в беседе с РИА Новости, что изучением трофейной военной техники Запада занимается широкий пул специалистов из различных компаний российского ОПК, и в данный момент уже получены предварительные результаты, в целом оказавшиеся соответствующими ожиданиям.

«В частности, испытания показали, что западные образцы имеют приемлемый уровень бронезащиты, хотя и с наличием большого числа слабых мест из-за не отвечающего требованиям современного боя распределения защиты», — сказал он.

При этом, по словам источника, техника НАТО обладает крайне посредственной подвижностью и манёвренностью, в первую очередь на сложных и вязких грунтах, в том числе и по причине низкой проходимости.

Он добавил, что ещё одним слабым сетом военной техники Запада оказалась излишняя сложность конструкции в плане ремонтопригодности и технического обслуживания.

«Ремонтопригодность у западных образцов крайне низкая, особенно в полевых условиях, а техобслуживание очень ресурсозатратное. И связано это в первую очередь с особенностями конструкции их техники, в отдельных случаях, прямо скажем, нерациональными», — отметил источник. Он подчеркнул, что изучение натовской техники продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российские войска захватили французский колёсный танк AMX-10RC в Запорожской области. Трофейная машина была практически в идеальном состоянии.

Российские военные неоднократно захватывали западную технику ВСУ в зоне СВО, включая немецкие танки Leopard 2 и американские БМП Bradley.

Пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» сообщила, что её эксперты изучили шесть типов западной трофейной техники. В ходе изучения выявляются слабые и сильные стороны захваченных образцов.

Президент России Владимир Путин в середине июля заявил, что российские специалисты изучат трофейную западную современную технику. Он отметил, что нужно использовать возможности вскрыть зарубежные технологии, чтобы потом применять их при производстве российской техники.