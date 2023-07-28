Мелитополь, 28 июля, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 28 июля, что российские военные захватили французский колёсный танк AMX-10RC в Запорожской области.

davric Танк AMX-10 RC

«Французский тяжёлый колесный танк AMX-10RC захвачен на линии фронта нашими бойцами в очень хорошем состоянии, точнее — практически в идеальном, без повреждений», — заявил он РИА Новости.

Как отметил Рогов, технику направят для изучения российским специалистам военной промышленности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские военные уже захватывали аналогичный танк. Видеозапись осмотра трофея опубликовало 19 июня Минобороны России. Один из бойцов снял на камеру французский колёсный AMX-10RC, брошенный украинским экипажем. Возле танка на земле лежит подробная инструкция по эксплуатации. В Минобороны уточнили, что танк и ещё более 50 единиц обездвиженной техники противника находились на окраинах населённого пункта Новодонецкий в ДНР.

В то же время украинские военные пожаловались на французские AMX-10. Офицер ВСУ рассказал, что танки, переданные Киеву, непригодны для боевых действий из-за слишком лёгкой брони и неудобной коробки передач.