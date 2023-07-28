Москва, 28 июля, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Специалисты группы предприятий «Высокоточные комплексы», входящей в госкорпорацию «Ростех», изучили шесть типов трофейной техники, захваченной в ходе специальной военной операции. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба компании.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

«Удалось исследовать шесть типов западных машин, в том числе из Франции, Германии и США. Не сказать, что нашли что-то жизнеутверждающее, но лишним не будет», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что устанавливают слабые места в полученных образцах, а также исследуют их сильные стороны. Специалисты уже начали использовать в работе знания, полученные при исследовании трофейной техники, подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля 2023 года президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ с начала попыток провести контрнаступление потеряли 259 танков и 780 бронемашин. Только на ореховском направлении, которое Киев выбрал главным для удара, противник за неделю потерял 280 единиц техники.

Ранее Путин заявил, что российские специалисты изучат трофейную западную современную технику. Он отметил, что нужно использовать возможности вскрыть зарубежные технологии, чтобы потом применять их при производстве российской техники. Президент также напомнил о понятии «обратный инжиниринг», когда конструкторскую документацию разрабатывают на основе готового изделия.