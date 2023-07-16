Москва, 16 июля, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Российские специалисты будут изучать трофейную современную западную технику, полученную в ходе спецоперации. Об этом 16 июля заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1», фрагмент которой выложил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Есть такое выражение, как «обратный инжиниринг». Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Глава государства отметил, что, когда имеется возможность изучить какую-либо технику, чтобы применить в российской технике какие-то используемые в ней технологии, это необходимо сделать.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Путин заявил, что российские войска с 4 июня уничтожили 311 танков ВСУ, не менее трети из которых — западные. Президент добавил, что украинские солдаты часто отказываются садиться в западные танки, потому что последние являются приоритетной целью для российских войск.

Перед этим глава государства указал, что истребители американского производства, если Украина получит их, будут гореть в огне российских ракет так же, как сейчас горят немецкие танки Leopard. Путин подчеркнул, что НАТО втягивается в украинский конфликт, так как поставляет Киеву военную технику, включая тяжёлую.