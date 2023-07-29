Вашингтон, 29 июля, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины стали разваливаться под давлением российских войск, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Эксперт пояснил, что украинская армия «начинает таять», и Киев уже проиграл противостояние с Россией. Макгрегор назвал военнослужащих ВСУ «неплохими людьми и бойцами, которые сделали всё возможное».

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли 26 тысяч военнослужащих с 4 июня, когда Киев объявил о начале своего контрнаступления. 25 июля военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер назвал неопытность командиров украинских сил причиной больших потерь в рядах киевской армии.

28 июля советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что Запад в жесткой форме приказал президенту Украины Владимиру Зеленскому начать новое наступление после провала прежней волны атак, которые принесли ВСУ огромные потери.