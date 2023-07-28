Киев, 28 июля, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Западные союзники Киева дали президенту Украины Владимиру Зеленскому жёсткий приказ вновь начать наступление украинской армии после провала, невзирая на огромные потери личного состава ВСУ. Об этом 28 июля заявил советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Началась опять попытка прорыва украинских войск на фронте. Это делается не самостоятельно Зеленским, он получил жесточайший приказ в ультимативных формах от США, Великобритании и Германии», — сказал он.

По мнению эксперта, Запад надавил на украинского президента для того, чтобы создать ещё более тяжёлую ситуацию в конфликте с Россией с целью отвлечь внимание от своих внутренних проблем — таких, как угроза импичмента президенту США Джо Байдена из-за коррупционного скандала вокруг его сына.

«Зеленскому поставлена задача: развернуть это наступление, невзирая на потери и массовую гибель украинцев», — заключил Соскин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что украинское военные продолжают бросать в атаки новые силы на Времевском выступе, однако эти попытки наступления успешно пресекают российские войска. Он подчеркнул, что Вооружённые силы России удерживают свои позиции, а ВСУ несут большие потери.

До этого военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко написал, что у медиков ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях наблюдается нехватка патолого-анатомических мешков для тел погибших военнослужащих. Он указал, что в медучреждениях на Украине также наблюдается нехватка формальдегида и жидкого азота.