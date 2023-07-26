Вена, 26 июля, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Неопытность командиров украинских войск привела к большим потерям в рядах ВСУ, заявил в интервью N-TV военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он рассказал о недавнем случае, о котором узнал от своего знакомого, проходящего службу в Вооружённых силах Украины. Призванный из запаса 47-летний командир одного из подразделений ВСУ по незнанию приказал своим подчиненным выйти на минные поля.

В результате ошибочного распоряжения численность отряда сократилась в два раза. Райснер полагает, что первая волна украинского наступления оказалась провальной. Он также отметил, что многие бойцы ВСУ, которые прошли полугодовую подготовку в странах НАТО, уже погибли.

Как сообщало ИА Регнум, ранее газета Bild привела информацию из секретного доклада бундесвера с оценкой критических проблем украинской армии. В документе указано, что ВСУ часто дробят свои подразделения на слишком маленькие составные части, и это ухудшает слаженность между группами военных.

Кроме того, немецкое ведомство отмечает, что боевое командование Украины не умеет действовать по образцу НАТО, но вместе с тем отдает приказы солдатам, которые прошли «эффективную западную подготовку», что делает обучение бессмысленным.