Таганрог, Ростовская область, 28 июля, 2023, 18:46 — ИА Регнум. В центральном районе Таганрога, в котором ранее произошёл взрыв, введут режим чрезвычайной ситуации. Об этом 28 июля сообщил мэр города Андрей Фатеев в Telegram-канале.

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Фатеев уточнил, что сейчас на месте взрыва работают сотрудники спасательных служб, и отметил, что ранее состоялось заседание оперативного штаба.

«Первое, что необходимо сделать — оказать всю необходимую помощь и медицинскую, и психологическую пострадавшим. Также организовать работу по обследованию разрушений. В районе происшествия будет введён режим чрезвычайной ситуации», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в центре Таганрога прогремел взрыв, предположительно, ракеты. Глава региона подчеркнул, что в результате инцидента никто не погиб.

Позднее он утончил, что эпицентр взрыва в Таганроге пришёлся на территорию городского художественного музея. Голубев добавил, что в результате взрыва была разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозяйственные постройки.

После этого в Минздраве заявили, что в результате теракта ВСУ в Таганроге пострадали 14 человек. По данным ведомства, семь человек направили в медучреждения и ещё семерым оказали медпомощь на месте.