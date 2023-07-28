Таганрог, Ростовская область, 28 июля, 2023, 17:04 — ИА Регнум. В результате взрыва в кафе в Таганроге медицинская помощь потребовалась 15 пострадавшим. Об этом 28 июля сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Telegram-канал Губернатора Ростовской области

«На данный момент за медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Он уточнил, что у всех обратившихся за медпомощью лёгкие травмы от осколков.

Голубев также добавил, что погибших в результате ЧП нет.

Как сообщало ИА Регнум, о взрыве сообщили местные жители. Они начали выкладывать в Сеть кадры с места происшествия. На видео виден столб дыма, поднимающийся в небо.

Взрыв произошёл около кафе «Чехов сад в центре Таганрога по адресу переулок Лермонтовский, 22. Как уточнил Голубев, предположительно, взорвалась ракета.

В результате образовалась воронка. На месте работают спасатели. По данным экстренных служб, под завалами могут находиться люди. В МЧС России сообщили, что троих человек госпитализировали.

Информация об ущербе уточняется.