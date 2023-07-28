Таганрог, Ростовская область, 28 июля, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что погибших при взрыве в Таганроге нет, есть пострадавшие. Об этом он написал 28 июля в Telegram-канале.

Кадр из видео Место взрыва в Таганроге

«В центре Таганрога у кафе «Чехов сад» взорвалась, предположительно, ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых», — сообщил глава региона.

По его словам, в результате инцидента четыре человека получили лёгкие ранения от разбившихся стекол. Голубев пообещал своевременно информировать об обстановке на месте происшествия.

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Как сообщало ИА Регнум, кадры со взрывом опубликовали в Сети местные жители. В роликах виден столб дыма, поднимающийся в небо. На месте происшествия работают спасатели, они ведут разбор завалов, под которыми могут находиться люди. Причину взрыва выясняют.