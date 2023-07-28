Таганрог, Ростовская область, 28 июля, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Троих человек госпитализировали после взрыва в Таганроге, сообщили в МЧС России.

Правительство Ростовской области Место взрыва в Таганроге

«По предварительным данным, три человека доставлены в медицинские учреждения», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что на месте работают спасатели.

В Таганроге Ростовской области 28 июля прогремел мощный взрыв. ЧП произошло по адресу переулок Лермонтовский, 22, у кафе «Чехов сад». Там, как сообщил позже губернатор области Василий Голубев, взорвалась, предположительно, ракета. По последним данным, ранения получили 15 человек. Губернатор уточнил, что все обратившиеся за медпомощью ― с лёгкими травмами от осколков.

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