Греция, 23 июля, 2023, 01:17 — ИА Регнум. Власти греческого острова Родос приняли решение об эвакуации 30 тыс. человек из-за бушующих пятый день сильных лесных пожаров. Об этом сообщил новостному порталу rodiaki. gr глава муниципальной организации культуры и спорта Терис Хаджииоанну.

Lotus R Лесной пожар. Греция

«Продолжается крупная операция по спасению людей из районов Киотари и Лардос на Родосе. При содействии береговой охраны, вооружённых сил и местных властей, которые мобилизовали десятки автобусов, эвакуируют более 30 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В Линдос уже прибыли первые автобусы с туристами, которых разместили в гостиницах.

По словам вице-мэра Родоса Константиноса Тараслиаса, на острове отдыхают примерно более 200 тыс. туристов, в охваченных огнём районах — около 8 тыс. приезжих. С побережья их перевозят катерами и лодками, уже вывезено более 2 тыс. отдыхающих.

Портал rodiaki. gr сообщил об оказании медицинской помощи более чем 60 гражданам, испытывающих проблемы с дыханием.

Как сообщало ИА Регнум, в Греции — на Родосе провели эвакуацию гостей всех гостиниц, которые оказались в зоне лесных возгораний. Огонь добрался до трёх гостиниц в селении Киотари. 23 июля прогнозируется чрезвычайно высокая опасность пожаров в Аттике, на Эвбее, в Ларисе, Арголиде, Коринфии, Мессинии и других районах Пелопоннеса, на Родосе.

Эколог, экономист, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян считает, что Европейскому союзу придётся принять очень серьёзные экономические меры, чтобы пережить грозящий ему кризис, вызванный усиливающейся жарой и засухами. По его словам, в зоне особого риска находится Южная Европа: Испания, Португалия и Греция, а также Балканы и Франция. Да и Германия не в особо благоприятном положении. Страны, которые лежат к востоку от неё, тоже. Могут пострадать Венгрия, Чехия и Словакия, в меньшей степени — Польша.