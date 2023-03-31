Токио, 31 марта, 2023, 06:59 — ИА Регнум. С 7 апреля в Японии вступит в силу решение правительства о запрете экспорта в Россию некоторых товаров, сообщает 31 марта министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

В списке запрещённых для экспорта в Россию товаров находятся все игрушки, которые имеют колёса, в том числе игрушечные детские коляски и машинки, сборные макеты для моделизма, пазлы и головоломки.

Также под запрет попали строительная техника, самолеты и спутники, авиационные и корабельные двигатели, беспилотники, фототехника. Япония наложила санкции на экспорт в Россию стали и изделий из нее, алюминия и изделий из него, паровых котлов и деталей к ним, оборудования для ковки, генераторов, транспортных аппаратов, оптоволокна и оптоволоконных кабелей, измерительных приборов.

Отмечается, что принятые меры связаны с ситуацией на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о договорённости с Германией ужесточить санкции против России.

В ходе его переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем была подтверждена важность продолжения поддержки Украины.