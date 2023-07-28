Токио, 28 июля, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Япония с 9 августа введёт запрет на экспорт в Россию машин с двигателем более 1,9 литра и гибридных автомобилей, сообщил на пресс-конференции японский министр экономики Ясутоси Нисимура.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Это решение планируется анонсировать 2 августа. Также Япония запретит вывоз в РФ шин для крупногабаритных автомобилей.

По словам Нисимуры, ограничения вводятся для того, чтобы помешать укреплению российского промышленного сектора. Министр отметил, что его ведомство внимательно следит за ситуацией вокруг Украины.

Он добавил, что японское правительство приложит все усилия для реализации запрета на экспорт, тесно координируя свои действия с «мировым сообществом», в особенности со странами «Группы семи» (G7).

Как сообщало ИА Регнум, с 7 апреля Япония запретила экспорт в Россию всех игрушек, которые имеют колёса, в том числе игрушечных детских колясок и машинок, а также сборных макетов для моделизма, пазлов и головоломок.

18 июля японские власти осудили Россию за выход в одностороннем порядке из зерновой сделки. В Токио предупредили, что ответственность за все негативные последствия этого шага будет нести Москва.

Японское министерство финансов 20 июля объявило о том, что импорт Японией зерновых культур из России с января по июнь вырос на 509,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.