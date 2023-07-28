Москва, 28 июля, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Запрет японских властей на поставки в РФ автомобилей с объёмом двигателя больше 1,9 л не представляет большой опасности для российского рынка, считает Сергей Ефремов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков, заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков. Об этом он заявил 28 июля корреспонденту ИА Регнум.

Юрий Смитюк/ТАСС

Ранее министерство экономики Японии сообщило о том, что с 9 августа эта страна запретит поставлять в Россию автомобили, объём двигателя которых больше 1,9 л, а также ряд других товаров.

«Нужно отметить, что Япония в 2023 году увеличила поставки автомобилей именно на дальневосточный рынок Российской Федерации. В основном туда идут б/у автомобили с правым рулём», — сказал Ефремов.

По его словам, Дальний Восток не пострадает от решения Токио, поскольку, во-первых, ограничения, по всей видимости, не коснутся автомобилей, бывших в употреблении (старше 7–10 лет), во-вторых, останется возможность покупать автомобили с меньшим объёмом двигателя, и, в-третьих, сохраняются возможности параллельного импорта. Так что российский гражданин при наличии денег и желания всё равно сможет обзавестись тем японским автомобилем, который он себе присмотрел.

«Автомобили с объёмом двигателя меньше 1,9 литра — это средний класс и ниже. Эти автомобили как поставлялись, так и будут поставляться», — подчеркнул Ефремов.

Как пояснил эксперт, российский авторынок был условно поделён следующим образом: до Урала в основном европейские транспортные средства, а за Уралом и в Сибири — японские.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр экономики Японии Ясутоси Нисимура заявил, что, помимо автомобилей с объёмом двигателя больше 1,9 л, с 9 августа запрещается экспорт гибридных авто, электромобилей, яхт, железнодорожных локомотивов и составов, автокресел, шин для крупногабаритных транспортных средств, цемента, камня, асфальта, керамической плитки и ещё ряда других товарных позиций. Окончательный список власти Японии обещают опубликовать 2 августа.

До этого, с 7 апреля 2023 года, Япония запретила экспортировать в Россию все игрушки с колёсами, сборные макеты для моделизма, пазлы и головоломки. Кроме того, речь идёт о строительной технике, самолётах и спутниках, авиационных и корабельных двигателях, беспилотниках и фототехнике.

Также наложены санкции на экспорт в Россию стали, алюминия, паровых котлов, генераторов, транспортных аппаратов, оптоволокна и оптоволоконных кабелей, измерительных приборов.

Как показывает статистика, россияне стали активнее обращать внимание на китайские и отечественные авто. На рынке уже наращивают свою долю китайские марки. По данным «Автостата», они заняли уже больше половины российского рынка.

В мае 2023 года в России в 2,6 раза вырос объём продаж новых легковых автомобилей, причём на первом месте оказался АвтоВАЗ — продажи Lada увеличились в 3,3 раза и составили около 22 тысяч штук. На второй строчке китайский автомобиль Chery (рост в 4,5 раза), на третьем месте — китайская компания Haval.