Токио, 18 июля, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Попытки переговоров со стороны ООН и Турции по зерновой сделке не увенчались успехом, Россия 17 июля в одностороннем порядке прекратила своё участие в черноморской инициативе, позволяющей экспортировать зерно с Украины по Чёрному морю. Ответственность за негативные последствия от этого будет лежать на России, заявили в МИД Японии.

Иван Шилов ИА Регнум Зерновая Сделка

«Япония сожалеет о сложившейся ситуации и осуждает Россию за прекращение её участия. Вся ответственность за возможные негативные эффекты от данного решения будет лежать на России», — отметили в ведомстве.

В японском МИД заявили о намерении продолжать внимательно отслеживать возможные последствия для мировых поставок продовольствия от решения Москвы о прекращении зерновой сделки, чтобы предотвратить его действие на уязвимые слои населения, в частности распространение голода в развивающихся странах.

В японском министерстве также подчеркнули, что будут в дальнейшем прикладывать усилия совместно с международным сообществом для возобновления действия зерновой сделки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее к скорейшему продлению зерновой сделки призвал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он выразил надежду, что все страны очень пристально следят за этим процессом.

Россия 17 июля официально уведомила ООН, Турцию и Украину о прекращении действия сделки. В связи с этим отозваны и гарантии безопасности судоходства по данному коридору.

По мнению посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, почти год агропродукция с Украины направлялась не нуждающимся, а «преимущественно сытым государствам», таким образом, гуманитарную инициативу США превратили в процесс обогащения. Решение Москвы не продлевать участие в зерновой сделке абсолютно адекватно сложившимся реалиям, добавил дипломат.